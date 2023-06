Calciomercato Milan – Kamada, rifiutata una super offerta dall’Arabia

Ultimo giorno da calciatore dell'Eintracht Francoforte per Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese, considerato anche che sarà libero di trasferirsi a parametro zero, ha attirato l'attenzione di tanti club. Il Milan è da tempo sulle sue tracce, anche se nelle ultime settimane la trattativa per portarlo a Milano si è un po' rallentata. Nelle ultime ore ha provato ad inserirsi un club dell'Arabia Saudita, vale a dire l'Al Hilal. Secondo quanto riporta 'Sportmediaset', però, Kamada avrebbe rifiutato la ricca offerta del club saudita, in quanto il giocatore vorrebbe solo ed esclusivamente vestire la maglia rossonera.