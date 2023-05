Calciomercato Milan – Kamada gratis, è fatta: presto visite e firma

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Daichi Kamada, che sarà il primo colpo di calciomercato del Milan per la stagione 2023-2024. Un acquisto che non inciderà sul budget rossonero per la campagna acquisti, fissato in 50 milioni di euro più i proventi delle cessioni, giacché il centrocampista giapponese, classe 1996, arriverà svincolato dall'Eintracht Francoforte.