Calciomercato Milan – Kamada alternativa a Brahim Díaz: i suoi numeri

Daichi Kamada è un obiettivo concreto del Milan per il calciomercato estivo. A maggior ragione se dovesse andare via Brahim Díaz. Le news

Daichi Kamada è un obiettivo concreto del Milan per il prossimo calciomercato estivo. A maggior ragione qualora il Diavolo, a fine stagione, non dovesse acquistare Brahim Díaz dal Real Madrid a titolo definitivo. Il centrocampista offensivo giapponese, classe 1996, è una delle alternative a Brahim: sicuramente, quella del quale, finora, si è parlato di più.

Calciomercato Milan, Kamada in pole position per la trequarti — Kamada gioca nello stesso ruolo di Brahim Díaz, con caratteristiche tecniche non troppo diverse. Ha tre anni in più dell'andaluso, ma segna e incide di più. Finora, in stagione, con l'Eintracht Francoforte ha segnato 16 gol e fornito 6 assist in 45 partite giocate tra Bundesliga (31), Champions League (8), Coppa di Germania (5) e finale di Supercoppa Europea.

Ha trascorso, sul terreno di gioco, fin qui 3.275', con la media di 72' per gara. Kamada, soprattutto, costa meno di Brahim Díaz. Il nazionale nipponico si svincolerà a parametro zero dall'Eintracht e, pertanto, un suo eventuale trasferimento al Milan avverrebbe senza alcun esborso economico da parte della società di Via Aldo Rossi.

Può arrivare gratis a Milanello dal prossimo 1° luglio — Una differenza, rispetto ai 22 milioni di euro che il Real Madrid vorrebbe per Brahim, che non può di certo essere compensata da una richiesta di ingaggio leggermente superiore. Milan, per la trequarti una vecchia fiamma >>>