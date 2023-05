Calciomercato Milan – Brahim Díaz, ecco cosa può deciderne il futuro

Brahim Díaz tra Milan e Real Madrid. Il 30 giugno scadrà il suo prestito, ma i rossoneri vorrebbero trattenerlo in organico. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Brahim Díaz, che gioca nel Milan dall'estate 2020. Dopo tre stagioni in prestito dal Real Madrid, tecnicamente il prossimo 30 giugno tornerà ad essere un calciatore delle 'Merengues' e, pertanto, il Milan è chiamato a prendere rapidamente una decisione sul futuro del fantasista classe 1999.

Milan, tenere Brahim Díaz è possibile — Brahim Díaz è uscito acciaccato durante Milan-Sampdoria, gara in cui ha fornito due assist e segnato un gol, ma in Juventus-Milan di domenica prossima, 28 maggio, ci sarà. Per restare in maglia rossonera - opzione che al ragazzo non dispiacerebbe di certo - occorrerà, però, che il Diavolo centri la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E dall'Allianz Stadium di Torino passeranno molte delle chance dei rossoneri.

A breve gli agenti di Brahim Díaz, ha commentato la 'rosea', vedranno sia il Real Madrid sia il Milan: l'incontro milanese non è ancora fissato ma è in arrivo. I due club, ha ricordato il quotidiano sportivo nazionale, hanno un accordo non scritto secondo cui il Milan potrà acquistare Brahim Díaz per 22 milioni di euro: è evidente, però, che quella cifra sul bilancio del club di Via Aldo Rossi impatterebbe.

Sì all'investimento con il Milan in Champions League — Se il Diavolo si qualificasse, dunque, in Champions, l'acquisto di Brahim Díaz sarebbe una seria opzione, da valutare con il Real Madrid e con gli agenti del nativo di Málaga. Se il Milan, invece, 'scivolasse' in Europa League, diventa molto difficile pensare che i rossoneri possano spendere 22 milioni di euro per lui. Anche perché, in generale, Brahim Díaz è stato discontinuo durante la stagione, pur avendo giocato bene diverse gare importanti e pur essendo cresciuto rispetto la passata stagione. Per restare, gli serve il quarto posto. Milan, per la trequarti una vecchia fiamma >>>