Calciomercato Milan – Kamada, si chiude lo stesso: piace a Pioli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato estivo del Milan , ora che sono saltati Paolo Maldini e Frederic Massara e che la nuova gestione delle operazioni, in casa rossonera, sarà affidata alla sinergia tra il tecnico Stefano Pioli , il responsabile dell'area scout Geoffrey Moncada e l'amministratore delegato Giorgio Furlani .

Calciomercato Milan, Kamada rossonero lo stesso

Con l'addio di Brahim Díaz, che tornerà al Real Madrid per fine prestito, la trequarti - secondo la 'rosea' - diventa una delle zone ad alta priorità di intervento per il nuovo Milan. Nonostante la vecchia area tecnica sia stata azzerata, verrà comunque condotta in porto la trattativa per Daichi Kamada.