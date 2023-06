Calciomercato Milan – Ciao Brahim Díaz: rientra al Real Madrid

Brahim Díaz lascerà il Milan in questo calciomercato estivo per far ritorno alla 'Casa Blanca' per fine prestito. I suoi numeri in rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha confermato che Brahim Díaz lascerà il Milan in questa sessione di calciomercato per far ritorno al Real Madrid dopo tre anni di prestito ai rossoneri. Questo nonostante il fantasista andaluso, classe 1999, fosse elemento molto gradito al tecnico rossonero Stefano Pioli che, di recente, in conferenza stampa su Brahim aveva detto: «È un giocatore completo e di personalità, è un piacere lavorare con lui».