Calciomercato Milan – Avanti per Kamada: trattativa a buon punto

Daichi Kamada , obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione, è molto vicino ai rossoneri. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Nelle ultime ore, infatti, sono stati fatti passi avanti tra il club di Via Aldo Rossi e l'entourage del centrocampista offensivo giapponese, classe 1996 , che si svincolerà a parametro zero dall' Eintracht Francoforte : la trattativa sembra essere molto ben indirizzata.

Calciomercato Milan, Kamada verso i rossoneri

Il Milan, ha commentato il quotidiano romano, valuta Kamada per l'imminente calciomercato estivo come rinforzo per la trequarti, ma, all'occorrenza, il nazionale nipponico potrebbe anche essere schierato a centrocampo. Si tratta di un giocatore intelligente, duttile, che - particolare da non sottovalutare - porterebbe in dote alla squadra di Stefano Pioli gol e assist.