Calciomercato Milan – Un inatteso ritorno in rossonero? Le ultime news

Mancano due partite, soltanto 180', per chiudere la stagione 2022-2023. Il Milan di Stefano Pioli necessita di tre punti per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La partecipazione al massimo trofeo continentale è indispensabile per il Diavolo, per vari motivi. In primis quello economico. In seconda battuta, quello sportivo e di prestigio. Anche sul fronte mercato, i dirigenti del Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara, sarebbero facilitati nel compito potendo mettere sul piatto delle trattative con i calciatori la possibilità di giocare in Champions.