Calciomercato – Il Milan piomba su Kamada, il Napoli va su Koopmeiners

Daichi Kamada, obiettivo di calciomercato di Milan e Napoli, più verso i rossoneri. Gli azzurri guardano quindi in casa Atalanta. Il punto

Daichi Kamada, classe 1996, è un obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto del Napoli secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il centrocampista offensivo giapponese, attualmente in forza all'Eintracht Francoforte, si svincolerà a fine stagione dalla società tedesca. È uno dei parametri zero più ambiti sulla scena internazionale.

Calciomercato Milan, duello con il Napoli per Kamada — Milan e Napoli, ha commentato il quotidiano romano, sono pronti ad offrire a Kamada una 'nuova casa' nel calciomercato estivo. Partita nel vivo, intensa e delicata, con gli azzurri, però, che sembrano essere dietro ai rossoneri. Il tetto ingaggi imposto dal Presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, è di 3,5 milioni di euro netti al massimo per giocatore e, a quanto pare, le richieste dell'entourage del calciatore nipponico sarebbero superiori.

Si parla di una richiesta di stipendio che oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro. La concorrenza del Milan per Kamada, ad ogni modo, è forte e questo è il motivo per cui il Napoli si starebbe, dunque, orientando su un altro calciatore: si tratta di Teun Koopmeiners, olandese dell'Atalanta, molto stimato dal Presidente dei campani e che può arrivare sia nel caso di permanenza di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo sia nel caso che questi vada alla Juventus (come probabile).

Il giapponese ha segnato 15 gol in stagione con l'Eintracht — Parallelamente alla sfida di calciomercato al Milan per Kamada, il Napoli ha cominciato ad intrattenere contatti con l'Atalanta per l'ex AZ Alkmaar, in passato seguito anche dai rossoneri. Kamada, per cui alcune fonti parlano già di un pre-accordo trovato con il Diavolo, è stato autentico protagonista nella stagione dell'Eintracht Francoforte: 15 gol e 6 assist in 44 partite tra Bundesliga, Champions League, Supercoppa Europea e Coppa di Germania. Milan, colpo dai Campioni di Spagna >>>