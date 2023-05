Calciomercato Milan – Maldini punta al colpo tra i Campioni di Spagna

Domani sera il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato nel derby contro l'Inter, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League. I nerazzurri partiranno con due reti di vantaggio ed un piede in finale, ma il Diavolo farà di tutto per ribaltare l'esito della sfida. Anche perché i rossoneri in campionato stanno deludendo e, di fatto, stanno gettando via ogni chance di arrivare al quarto posto con prestazioni indecenti e sconfitte brucianti. Il mercato estivo rischia di ridimensionarsi pesantemente.