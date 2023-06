Calciomercato Milan – Kamada in stand-by: occhio alle altre squadre

Un'operazione di calciomercato che sembrava praticamente chiusa per il Milan era quella di Kamada . Il calciatore giapponese è un parametro zero e sarebbe vicinissimo ai rossoneri. Con il cambio di dirigenza, però, l'operazione potrebbe rallentare e al momento sarebbe in stand-by, per capire le strategie di Moncada e Furlani. Anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell'operazione di calciomercato, con alcune squadre che si potrebbero inserire.

Calciomercato Milan, in stand-by Kamada

Il Milan, si legge, starebbe ancora aspettando di chiudere Daichi Kamada. Con il giapponese c'è un patto verbale, ma i suoi agenti aspettano d'incontrare la nuova dirigenza rossonera per chiudere, se il tempo dovessero allungarsi troppo non è escluso che altre squadre straniere potrebbero inserirsi. Kamada infatti era ambito da Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Il giapponese era stato individuato come il primo acquisto a parametro zero da fare questa estate dalla vecchia dirigenza.