Calciomercato Milan – Kamada in stand-by: si valutano le prossime mosse

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del calciomercato del Milan e delle mosse per sfruttare l'ultimo tassello per gli extracomunitari. Oltre a Chukwueze, il Milan, si legge, potrebbe chiudere Daichi Kamada. Il giapponese è stato bloccato da oltre un mese con un contratto di quattro anni a tre milioni netti a stagione. L’ex Eintracht Francoforte ha rifiutato la corte di Atletico Madrid e Borussia per accettare il Milan, ma attualmente si registra una fase di stallo. Il motivo è legato all’ultima casella da extracomunitario che possiede il Milan. Uno slot che se occupato da Kamada vieterebbe il tesseramento di altri giocatori extracomunitari. Il Milan starebbe valutando il da farsi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Samardzic c’è anche l’Inter. Costa 20 milioni