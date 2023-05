Calciomercato – Il Milan accelera per Kamada: chiusura ad un passo

La sessione di calciomercato non è ancora stata aperta, ma da diverso tempo le squadre stanno lavorando sotto traccia per non farsi trovare impreparate al via della prossima stagione. Il Milan, ad esempio, oltre a Ruben Loftus-Cheek per la mediana, avrebbe già avviato i contatti anche per Daichi Kamada per la trequarti, con il quale ci sarebbe già un'intesa di massima.