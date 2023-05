Calciomercato – Milan in vantaggio per Kamada, ma occhio all’Atletico

Milan, occhio all'Atletico per Kamada

Daichi Kamda, come riportato da calciomercato.com, avrebbe già espresso la sua chiara volontà di vestire la maglia del Milan. Per Kamada i rossoneri rappresentano la destinazione preferita per la prossima stagione, tra qualche giorno arriverà il momento delle scelte. Perché il nazionale giapponese (27 anni il prossimo 5 agosto) è in scadenza di contratto a giugno e a parametro zero fa gola a diversi club: oltre al Benfica e al Borussia Dortmund, si sarebbe mosso concretamente l'Atletico Madrid. La palla, si legge, starebbe a Massara che potrebbe decidere di chiudere l'operazione di calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato - Milan, che rivoluzione in estate!