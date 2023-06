Calciomercato Milan – Stand by per Kamada, ma intanto dall’Arabia…

Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo Twitter, rimarrebbe in stand by la trattativa tra il Milan e gli agenti di Daichi Kamada . Il giapponese, che sembrava ad un passo dal vestire rossonero, avrebbe ricevuto nelle ultime ore un'offerta dall' Arabia .

Nonostante ciò, Kamada porrebbe il Milan come primissima opzione, difatti vorrebbe attendere che i rossoneri si muovano, essendo fermamente convinto dal progetto presentatogli. Infine, gli ultimi rumors che vedevano la Roma entrare nella corsa al trequartista giapponese sembrano non trovare alcuna corrispondenza. LEGGI ANCHE: Milan, occhi puntati su un calciatore in uscita dal Leeds >>>