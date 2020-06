Calciomercato Milan – Kalulu ha ottenuto l’idoneità sportiva

CALCIOMERCATO MILAN – Pierre Kalulu, classe 2000, terzino destro (ma anche difensore centrale) che il Milan ha prelevato dalle giovanili dell’Olympique Lione per 480mila euro di premio di formazione, ha ottenuto, al ‘Centro Ambrosiano‘ di Milano, l’idoneità sportiva.

Kalulu si era recato all’Ambrosiano dopo aver sostenuto, nel pomeriggio odierno, le visite mediche presso la clinica milanese de ‘La Madonnina‘. Kalulu, ex capitano della formazione Under 19 dell’OL, non si recherà in giornata al centro sportivo rossonero di Milanello. IL MILAN, INTANTO, OGGI SI È ALLENATO … ECCO COM’È ANDATA LA SEDUTA >>>