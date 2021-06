Calciomercato Milan – Kalajdzic si mette in mostra durante Italia-Austria

Sasa Kaladjzic si è messo in mostra durante Italia-Austria e il Milan è sulle sue tracce. I rossoneri però hanno tanta concorrenza.

Durante Italia-Austria, Sasa Kalajdzic ha decisamente brillato dal suo ingresso in campo: l'attaccante è nel mirino del Milan per questa sessione di calciomercato. Il giocatore austriaco non è partito titolare, ma al minuto 114 dei tempi supplementari ha trovato il gol con uno splendido colpo di testa in tuffo su calcio d'angolo. Ma non è tutto: il numero 25 ha dato filo da torcere alla difesa Azzurra grazie alla sua stazza fisica. Pensate che questo ragazzo è alto ben 2 metri e pesa 76 kg: il suo punto forte è sicuramente il gioco aereo, ma anche coi piedi non se la cava affatto male.