Calciomercato Milan – Anche Kalajdzic nel mirino per l’attacco

Il calciomercato del Milan prosegue: per l'attacco si osserva Sasa Kalajdzic, giocatore dello Stoccarda: arrivano conferme dalla Germania

Il Milan continua a cercare un attaccante per la prossima stagione: per OlivierGiroud è praticamente tutto fatto, ma si aspetta il via libera gratuito da parte del Chelsea. Il calciomercato entrerà nel vivo dopo gli Europei, ma intanto i rossoneri osservano qualche giocatore che si sta mettendo in mostra: un esempio è Sasa Kalajdzic.