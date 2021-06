Calciomercato Milan – Si aspetta il via libera gratuito per Giroud

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, attaccante del Chelsea e della Francia, ha già l'accordo con i rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan attende di poter definire l'ingaggio di Olivier Giroud in questa sessione estiva di calciomercato. È l'attaccante francese, classe 1986, il prescelto nel ruolo di co-titolare al fianco (o talvolta al posto) di Zlatan Ibrahimovic per la stagione 2021-2022. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Il club di Via Aldo Rossi ha già trovato una base d'intesa con l'entourage di Giroud: contratto biennale, fino al 30 giugno 2023, con opzione sulla terza stagione, per uno stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione. Perché ancora non viene formalizzato il tutto? Il Milan attende che Giroud si liberi gratuitamente dal Chelsea.

Il club londinese, infatti, ha esercitato la clausola per il rinnovo unilaterale del contratto dell'ex Arsenal e Montpellier fino al 30 giugno 2022. Promettendo al giocatore, però, che nel caso in cui avesse trovato un accordo con un club fuori dai confini inglesi, lo avrebbe lasciato libero.

Il Milan, dunque, aspetta che Giroud ed i suoi agenti ottengano il via libera a costo zero per poi mettere tutto nero su bianco.