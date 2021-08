Calciomercato Milan – Kaio Jorge alla Juventus: la conferma del Santos

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, stellina del Santos che piaceva ai rossoneri, giocherà sin da subito nella Juventus

La sfida di calciomercato tra Milan e Juventus per Kaio Jorge è stata vinta dai bianconeri. Ora c'è anche l'ufficialità. È arrivata nella serata di ieri dal Santos , club brasiliano che ha formato, cresciuto e lanciato il giovane attaccante nel calcio 'dei grandi'. Il Presidente del 'Peixe', Andres Rueda , ha infatti comunicato ufficialmente la cessione immediata di Kaio Jorge ai bianconeri . Il classe 2002 sarebbe andato in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre , ma la Juventus ha anticipato il suo arrivo a Torino trattando con la società paulista e trovando un accordo economico soddisfacente.

Niente Milan, dunque, per Kaio Jorge in questa sessione di calciomercato. Il futuro del gioiello del 'Vila Belmiro' sarà in Italia, sì, ma nella fila dei bianconeri di Massimiliano Allegri. Che, così, avrà a disposizione una quarta punta di livello dopo Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ed Álvaro Morata. Il numero 9 del Santos, tra l'altro, si trasferirà alla Juventus a condizioni economiche interessanti. In totale, la Juventus pagherà 4 milioni di euro: 1,5 subito, 1,5 a qualificazione in Champions League ottenuta, uno di bonus al raggiungimento di un determinato numero di partite da parte di Kaio Jorge.