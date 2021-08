Kaio Jorge alla Juventus, il Santos conferma: “Accordo raggiunto”

Il Santos ha confermato il raggiungimento di un accordo con la Juventus per Kaio Jorge, ormai ex obiettivo di mercato del Milan

"Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per il trasferimento dell'attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del 'Peixe' e il giocatore verrà ora rilasciato per giocare in Europa.