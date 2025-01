Calciomercato Milan – Kabar il vice Theo? Forte interesse per il talento

Calciomercato Milan , continua il lavoro della dirigenza rossonera per gennaio. Questa prima parte di stagione ha fatto chiaramente capire che servono rinforzi. Un vice Theo Hernandez manca da anni. Al momento Jimenez viene usato come jolly di entrambe le fasce e Terracciano è stato spostato in mediana. La dirigenza potrebbe sondare il mercato anche dei giovanissimi. Ecco il colpo per il presente e il futuro?

Calciomercato Milan - Kabar il colpo in difesa? Forte interesse. Ecco il piano

Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ci sarebbe un forte interesse da parte del Milan per Almugera Kabar, terzino sinistro tedesco classe 2006 del Borussia Dortmund. Il piano sarebbe quello di prenderlo per farlo crescere alle spalle di Theo Hernandez. Sarebbe un colpo da subito per la prima squadra, in quanto ritenuto pronto. Un colpo di calciomercato a gennaio? Il Milan ci proverà, ma potrebbe anche essere un'operazione per l'estate.LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao: tre chiavi e problemi da risolvere. E su Fonseca…