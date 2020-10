Calciomercato Milan – Kabak, servirà alzare l’offerta allo Schalke 04

Calciomercato Milan, le ultime su Ozan Kabak

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, classe 2000, nuovamente nel mirino rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, hanno avviato da giorni i contatti per acquistare il difensore turco dallo Schalke 04. Kabak, come si ricorderà, era sul punto di arrivare al Milan già l’anno passato, quando ancora militava nello Stoccarda. All’epoca si poteva prendere per 7,5 milioni di euro. Problemi legati alle commissioni degli agenti turchi, però, fecero saltare la trattativa. Ora, grazie all’intermediazione di George Gardi, l’affare Kabak-Milan potrebbe andare in porto. Bisognerà, però, limare la differenza ancora esistente tra la domanda dello Schalke 04, ovvero 25 milioni di euro, e l’offerta del Milan, 15. Si può chiudere intorno ai 18-20 milioni di euro. Oggi ultima, decisiva giornata di calciomercato. ALTERNATIVA È ANTONIO RÜDIGER: UN RETROSCENA SUL TEDESCO >>>