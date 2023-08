Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Nessun interesse per Kabak”

Secondo quanto riferito dalla Germania, e in modo particolare da 'Kicker' il Milan non avrebbe alcun interesse per Ozan Kabak al momento. Il portale tedesco fa notare inoltre come con la presenza di Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, il centrale anatolico non avrebbe garanzia di spazio. Quello avanzato da 'la Repubblica', sarebbe quindi solo un rumor. LEGGI ANCHE: Milan, dal Portogallo: "Resiste l'ipotesi Taremi" >>>