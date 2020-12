Calciomercato Milan – Kabak, il Liverpool non molla: offerto uno scambio

Calciomercato Milan: Kabak decolla in direzione Liverpool?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, classe 2000, difensore centrale dello Schalke 04, è da lungo tempo nel mirino del Milan.

Il prossimo lunedì 4 gennaio riaprirà i battenti il calciomercato ed i rossoneri potrebbero effettuare un tentativo per portare il turco a Milano. Anche se, negli ultimi giorni, è andato in pole position Mohamed Simakan dello Strasburgo.

Di questo ‘stand-by‘ su Kabak da parte del Milan, secondo ‘Sky Sport Deutschland‘, potrebbe approfittare il Liverpool di Jürgen Klopp. I ‘Reds‘, infatti, hanno perso Virgil van Dijk per tutta la stagione e, pertanto, necessitano di un nuovo centrale titolare.

Klopp stravede per Kabak e lo vorrebbe portare sin da ora nella Merseyside. Lo Schalke 04 ha sempre sparato alto per privarsi di Kabak, pagato 15 milioni di euro appena un anno e mezzo fa allo Stoccarda. Ora, però, potrebbe ‘accontentarsi’ di uno scambio.

Il Liverpool, infatti, propone in cambio di Kabak il cartellino di Divock Origi, classe 1995, attaccante belga che ha già giocato in Bundesliga con il Wolfsburg. Per i ‘Königsblauen‘, ultimi in classifica ed a secco di vittorie in campionato da un anno, una punta che segna potrebbe davvero far comodo …

CALCIOMERCATO MILAN, POSSIBILE SCAMBIO CON IL TORINO. LE NOVITÀ >>>