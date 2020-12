Calciomercato Milan – Kabak e Lovato, valutazione troppo alta | News

Calciomercato Milan, Kabak e Lovato sono ‘fuori budget’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak e Matteo Lovato non dovrebbero vestire la maglia del Milan nel prossimo calciomercato di gennaio. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Kabak, classe 2000, centrale turco dello Schalke 04, piace molto, da tempo, ai rossoneri, ma il Milan, per lui, non si è mai spinto oltre una proposta di 15 milioni di euro. I ‘Königsblauen‘ ne chiedono, invece, almeno 25 per privarsi dell’ex Galatasaray e Stoccarda.

Nonostante lo Schalke 04 stia passando un brutto momento dal punto di vista finanziario, ed anche sportivo, con già quattro allenatori (David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens e Christian Gross) succedutisi in panchina in pochi mesi, per la ‘rosea’ la richiesta per Kabak difficilmente scenderà da quella cifra.

Una valutazione alta, per Kabak. Sicuramente fuori budget per il Milan. Per lo stesso motivo, dunque, si può escludere che arrivi Lovato, centrale dell’Hellas Verona, anch’egli del 2000, per cui il club scaligero chiede più o meno tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Calciomercato Milan, avanza il jolly Mohamed Simakan. Vai alla news >>>