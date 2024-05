Calciomercato Milan – Juventus in pole per Zirkzee? La strategia

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche del calciomercato del Milan. Juventus in pole per Joshua Zirkzee? Il punto

Emiliano Guadagnoli Redattore 3 maggio - 10:15

Uno dei nomi accostati al Milan in vista della prossima sessione di calciomercato è quello di Joshua Zirkzee: l'attaccante del Bologna è il primo obiettivo per rinforzare l'attacco rossonero. Non solo il Diavolo: secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe il forte pressing di Juventus e Arsenal.