Calciomercato Milan – Juventus su Romagnoli: via a zero o a gennaio?

Il Milan rischia di perdere altri calciatori a parametro zero. Tra questi c'è Alessio Romagnoli, sul quale è vigile la Juventus

La Juventus ci prova per Alessio Romagnoli. Come riporta 'MilanNews24', il capitano del Milan è in scadenza tra un anno e potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per ringiovanire la difesa bianconera. Dopo i casi Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, dunque, i rossoneri potrebbero perdere un altro calciatore a parametro zero.