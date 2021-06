Calciomercato Milan – Via Romagnoli? Maldini ha il sostituito | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara sono al lavoro per rafforzare la squadra. Spunta un nome nuovo per la difesa

Salvatore Cantone

Il calciomercato del Milan entra sempre più nel vivo. Il club rossonero, con l'acquisto di Mike Maignan e il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea, è stata l'unica società che fino a questo momento si è mossa sul mercato. Ci sono però diverse situazioni da risolvere, come ad esempio il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore è in scadenza di contratto con il Milan nel 2022.

Al momento non sembrano esserci grandi offerte per Romagnoli, ma è chiaro che una proposta importante potrebbe cambiare gli scenari. Il capitano rossonero - gestito da Raiola - vorrebbe un upgrade dal punto di vista economico, cosa che il Milan non ha intenzione di garantirgli. Insomma, l futuro di Alessio è in bilico e la dirigenza rossonera inizia a pensare a qualche possibile alternativa.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan avrebbe effettuato un sondaggio nelle settimane scorse per Issa Diop, difensore del West Ham. Stiamo parlando di un classe 1997 di cui si parla un gran bene. Al Tolosa era considerato un vero e proprio crack, mentre in Premier League ha avuto qualche difficoltà. Diop potrebbe arrivare indipendentemente da Romagnoli e crescere in rosa insieme altri centrali.

Al momento stiamo parlando di un semplice sondaggio, ma il Milan ha avuto già diversi contatti con l'entourage del calciatore. Quello di Issa Diop è un nome dunque da tenere in considerazione per le prossime settimane: possibile un'offerta al West Ham che preveda un prestito con diritto di riscatto. Vedremo cosa succederà, ma il Milan si dimostra sempre molto attento al calciomercato francese.