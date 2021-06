Calciomercato Milan – Via Calhanoglu? Contatti avviati con Zaccagni

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Zaccagni dell'Hellas Verona potrebbe essere il sostituto del turco in rossonero. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe ingaggiare Mattia Zaccagni dall'Hellas Verona per sostituire Hakan Calhanoglu, che sembra propenso ad accettare l'offerta dell'Inter. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il nome di Zaccagni, classe 1995, era già stato nei radar del Diavolo nei mesi scorsi ed ora è tornato prepotentemente d'attualità.

Il calciatore, in uscita dall'Hellas Verona, ha infatti tutte le carte in regola per muoversi alle spalle di Zlatan Ibrahimovic nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Il Milan non è l'unica big della nostra Serie A a muoversi su Zaccagni. Il numero 20 degli scaligeri, autore di 5 gol e 7 assist tra campionato e Coppa Italia nell'ultima stagione, piace infatti anche a Napoli e Lazio. Lui, però, ha vorrebbe il Milan, perché gli darebbe la possibilità di misurarsi in Champions League.

In più, il Diavolo può vantare il fascino del club blasonato. Non è un caso se ogni volta che il Napoli sembrava essere ad un passo da lui, il ragazzo ha frenato l'operazione, facendo capire di voler aspettare i rossoneri. L'opzione Milan, infatti, è rimasta viva per lui sin dai primi contatti ed a maggior ragione ora che sono stati riaperti i canali tra i club.

Il contratto di Zaccagni con l'Hellas Verona scadrà il 30 giugno 2022 e non sarà rinnovato. Motivo per cui la società gialloblu vuole cederlo, assecondando le sue ambizioni, per una cifra tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Il Milan può abbassare il costo del cartellino inserendo, nella trattativa, il cartellino di uno tra Mattia Caldara ed Andrea Conti. Potrebbero entrambi fare al caso di Eusebio Di Francesco.

Le riflessioni di calciomercato in casa Milan su Zaccagni saranno approfondite nelle prossime settimane. Per la 'rosea', infatti, il club di Via Aldo Rossi valuterà con attenzione i profili da inserire nella rosa di Pioli. Il tecnico, molto legato a Calhanoglu, sarebbe stato felice di averlo ancora a disposizione. Ed ora avrà bisogno di elementi funzionali al suo modulo, in grado di calarsi da subito nella nuova realtà.

Ecco, dunque, perché il Milan lavorerà su Zaccagni senza, però, tralasciare altri possibili scenari ed altri possibili contendenti alla maglia numero 10. Milan, le news più importanti di mercato del 20 giugno >>>