Calciomercato Milan – Juventus su Donnarumma e Calhanoglu: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto, nel mirino della 'Vecchia Signora'

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento di calciomercato alla Juventus. Nell'articolo è spiegato, di fatto, come i bianconeri siano un po' "prigionieri" di Cristiano Ronaldo e del suo maxi-contratto in vista della prossima stagione.

L'accordo tra Juventus e CR7, sulla base di 31 milioni di euro netti l'anno di stipendio, scadrà, infatti, il prossimo 30 giugno 2022. Finora, però, neanche con il fuoriclasse portoghese in squadra la 'Vecchia Signora' non ha vinto la Champions League. Pertanto, in Corso Galileo Ferraris ci si interroga sull'opportunità di andare avanti insieme o meno.

Anche perché, ha evidenziato il quotidiano generalista, per una società con un rosso in bilancio di oltre 100 milioni di euro, accollarsi ancora una volta 83 milioni di euro lordi di costi annuali per un solo calciatore paralizzerebbe, a conti fatti, qualsiasi mossa per il futuro. La Juventus, trattenendo CR7, si negherebbe risorse che potrebbe reinvestire altrove.

E, più nello specifico, si parla del rinnovo del contratto di Paulo Dybala, anch'egli in scadenza nel 2022, del riscatto di Álvaro Morata dall'Atlético Madrid ma, soprattutto, dei possibili acquisti di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma e di Hakan Calhanoglu dal Milan. Entrambi i calciatori rossoneri, infatti, interessano molto alla Juventus per l'anno venturo.

Vero che tanto Donnarumma quanto Calhanoglu, entrambi in scadenza con il Milan e lontani, al momento, dal prolungare i loro contratti, arriverebbero a parametro zero a Torino. Ma è altrettanto vero come tanto il numero 99 quanto il numero 10 rappresenterebbero una spesa ingente in termini di ingaggio, su base quinquennale.

Una spesa extralarge che la Juventus, con Cristiano Ronaldo in squadra, non sarebbe in grado di sostenere. Milan, per l'attacco del futuro si punta l'erede di Haaland >>>