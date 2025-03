Calciomercato Milan, Kalulu alla Juventus: riscatto pronto. Novità sulla cifra

La sessione estiva di calciomercato è ancora molto lontana, ma in casa Juventus si sta già pensando al possibili riscatto di Pierre Kalulu dal Milan al termine della stagione. Il francese, che in rossonero ha vissuto periodi davvero di altissimo livello, era calato a livello prestativo in tempi recenti. Questo aveva spinto il Diavolo a lasciarlo partire, direzione club bianconero. Qui il transalpino si è tolto più di una soddisfazione, risultando diverse volte il migliore in campo. Ci sarà da capire quale sarà l'intenzione della dirigenza, ma quel che è certo è che la Vecchia Signora sta pensando di trattenerlo.

Calciomercato Milan, Juventus pronta al riscatto di Kalulu: la cifra pattuita ...

Le ultime notizie in questo senso le hanno fornite i colleghi di 'Relevo', prestigioso portale spagnolo. Secondo quanto riferito, infatti, la Juventus avrebbe deciso di effettuare il riscatto di Pierre Kalulu. Una notizia che per la verità sembrava essere nell'aria, proprio per le tante buone prestazioni offerte dal difensore transalpino in bianconero. Al Milan dovrebbero arrivare in quest'operazione circa 14 milioni di euro, come pattuito da tempo. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, quindi, al termine della stagione rimarrà alla Vecchia Signora.