Juventus-Milan, Kalulu: “Fikayo Tomori qui, tutto può succedere”

Se gli piacerebbe tornare a giocare con Fikayo Tomori e se si sono parlati: "Ci siamo sentiti dopo la partita, ma era un po' arrabbiato e non mi ha parlato tantissimo. Abbiamo vinto insieme ed è sempre un piacere vederlo. Poi nel calcio ci sono differenti episodi, scelte personali... Lascio gli altri scegliere, come io ho fatto le mie. Mai dire mai, vediamo il futuro".

Se è uno dei suoi migliori momenti fisicamente: "Sì, non ne ho avuti così tanti problemi. Lavoro tanto fuori, ho i miei preparatori personali e quelli della squadra che mi aiutano ad andare in campo al massimo. È fortuna, ma anche il risultato del lavoro passato".

Quanta consapevolezza ha dato non subire gol: "Dà molto piacere quando sei difensore, dà fiducia. Ci sono state partite in cui abbiamo preso gol alla fine. Non prendere gol dà sicurezza. Nel calcio non si sa mai cosa succede. Fa molto bene".