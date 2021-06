Calciomercato Milan – Junior Firpo si avvicina: il Barcellona ha il sostituto

Calciomercato Milan - Junior Firpo si avvicina a grandi passi ai rossoneri. Il Barcellona, infatti, avrebbe già individuato il sostituto

Stando a quanto scrive il 'Mundo Deportivo', il Barcellona avrebbe già scelto il sostituto di Junior Firpo. Si tratta di Marcos Alonso , terzino del Chelsea e vecchia conoscenza della nostra Serie A. Lo spagnolo ha trovato pochissimo spazio nella scorsa stagione con i Blues e andrebbe ad alternarsi con Jordi Alba in blaugrana.

Questa mossa aprirebbe spiragli notevoli per il Milan. Junior Firpo sarebbe considerato un esubero dai catalani, che quindi lo lascerebbero partire anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto. I rossoneri stanno lavorando proprio su una di queste due formule. Da tenere sempre in considerazione, comunque, la pista Leeds. Anche il club guidato dal 'Loco' Bielsa è molto interessato al terzino sinistro. Intanto emergono novità importanti sul rinnovo di Kessié >>>