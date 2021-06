Calciomercato Milan – Dalla Spagna: anche il Leeds su Junior Firpo

Il Leeds United di Marcelo Bielsa è l'ultima squadra che si è iscritta alla corsa per Junior Firpo, ma il Milan resta in vantaggio

Il Leeds sfida il Milan nella corsa a Junior Firpo . Secondo quanto riporta il 'Mundo Deportivo', gli inglesi si sarebbero iscritti nell'elenco delle pretendenti al calciatore del Barcellona. Quel che appare chiaro è che il terzino sinistro spagnolo non vuole continuare la sua avventura nella Liga. Per questo l'offerta presentata dal Celta Vigo , riportata nelle scorse ore da 'Catalunya Ràdio', è destinata ad essere rifiutata.

Il 24enne, tra tutte le opzioni, preferirebbe il Milan. I dirigenti rossoneri sono al lavoro per trovare un accordo ed anticipare i tempi, in modo da superare l'agguerrita concorrenza. Ricordiamo che il giornalista spagnolo Toni Juanmartì, sul suo profilo Twitter, aveva scritto di notevoli passi in avanti nei colloqui tra Milan e Barcellona. La formula prescelta sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni