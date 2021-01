Calciomercato Milan – Junior Firpo, concorrenza del West Ham / News

Calciomercato Milan, concorrenza West Ham per Junior Firpo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Milan scatenato nel mercato di gennaio. Preso Soualiho Meité, disponibile già per stasera contro il Cagliari, i rossoneri stanno per tesserare Mario Mandzukic e Fikayo Tomori. Ma ci sarebbe dell’altro: perché nelle ultime ore è emerso un interesse per Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona. La partenza di Andrea Conti verso Parma starebbe spingendo la dirigenza a cercare un vice Theo Hernandez, così da spostare Diogo Dalot, stabilmente, sulla destra. Secondo quanto riferisce ‘ESPN’ sul giocatore ci sarebbe da battere la concorrenza del West Ham. Ultimi giorni infuocati per il Milan, situazione in aggiornamento.

