Calciomercato Milan – Jungdal via? Pronto un triennale dal Getafe

Il Milan potrebbe pensare anche alle cessioni in questa sessione di calciomercato . Occhio anche ai giovani che potrebbero lasciare Milanello a titolo definito o in prestito. Come riportato su Twitter da Luca Bendoni e dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe ceduto il portiere Andreas Jungdal al Getafe . Ecco il tweet.

"L'AC Milan cederà il portiere Andreas Jungdal agli spagnoli del Getafe. Accordo su contratto triennale". Il giovane portiere rossonero è un classe 2002 che lo scorso anno ha giocato in prestito all'Altach in Austria, totalizzando sei presenze con 10 reti incassate. Per il Milan, sempre riportato da Luca Bendoni, un percentuale sulla futura rinvendita del portiere.