Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Jovic vuole tornare all’Eintracht

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, da tempo, è interessato a Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid che ha giocato molto poco nella sua prima stagione alla ‘Casa Blanca‘.

I ‘rumors‘ sul calciomercato del Milan parlano della possibilità che Jovic arrivi in rossonero con la formula del prestito secco nei primi giorni di ottobre. Lui, però, sembra intenzionato ad andare altrove.

Secondo quanto riferito, in Spagna, dall’agenzia di stampa ‘EFE‘, Jovic, infatti, vorrebbe far ritorno all’Eintracht Francoforte. Lì, in Germania, ha giocato dal 2016 al 2018 e segnato ben 36 gol in 75 gare.

Fonti vicino al giocatore hanno informato la ‘EFE‘ circa la volontà di Jovic di tornare all’Eintracht Francoforte con la formula del prestito per poter giocare con continuità, cosa che non gli concede il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.

DIFESA: ECCO QUALE SAREBBE IL VERO OBIETTIVO DEL CLUB ROSSONERO >>>