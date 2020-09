Calciomercato Milan – Jovic in prestito secco? Ecco lo scenario

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’edizione odierna di ‘Sport Mediaset’ ha fatto il punto sul mercato del Milan. Capitolo Federico Chiesa: i rossoneri sono sempre vigili sul classe 1997, ma devono fare i conti con l’interesse della Juventus, che sarebbe in vantaggio per la semplice presenza in Champions League. La cessione di Lucas Paqueta e l’eventuale acquisto di Nikola Milenkovic sarebbero complementari. Se il brasiliano dovesse trasferirsi al Lione, la dirigenza potrebbe decidere di reinvestire denaro fresco sul centrale viola. Attenzione, invece, al profilo di Luka Jovic, mai dimenticato dai vertici del Milan. La nota emittente riferisce che il trasferimento dell’ex Eintracht Francoforte potrebbe concretizzarsi in prestito secco a fine mercato. Un’operazione in stile Brahim Diaz con il Real Madrid: entrambi i club sono storicamente in ottimi rapporti.

