Calciomercato Milan – Paqueta è ai saluti: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Lucas Paqueta. Pioli ha deciso di non convocare il brasiliano per la partita contro lo Shamrock Rovers, in programma questa sera a Dublino.

I convocati

Vediamo insieme i convocati comunicati ieri dal Milan. A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu, Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali, Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini. Assente non solo Paqueta, ma anche Kalulu e Pobega.

I problemi di Paqueta

Il centrocampista, nonostante la doppietta nella prima amichevole stagionale contro il Novara, non ha certamente incantato. Paqueta fino a questo momento non è riuscito ad essere quel giocatore che tanto aveva fatto bene con Gattuso all’inizio della sua avventura rossonera. Con Giampaolo non c’è mai stato feeling, mentre con Pioli la situazione è diversa: il 4-2-3-1 si sposerebbe perfettamente con le caratteristiche dell’ex Flamengo, ma Lucas non ha mai convinto pienamente nonostante alcune diverse chance avute

Calciomercato Milan

Di sicuro Pioli ha voluto lanciare ieri un messaggio molto importante a Paqueta. Il tecnico, in una partita così importante per la stagione del Milan, ha deciso addirittura di non convocare il centrocampista, a testimonianza di come la strada per il brasiliano sia in salita. Per cedere il brasiliano il Milan chiede almeno 22-23 milioni di euro. Cifra minima per evitare di iscrivere una minusvalenza in bilancio. La pista Fiorentina, come raccontato più volte dalla nostra redazione, si è raffreddata con il passare delle settimane. Resta possibile invece l’opzione Olympique Lione, che ha manifestato in più occasioni interesse per l’ex Flamengo. Attenzione anche a Betis e Valencia.

Calciomercato Milan: I colpi in entrata

Il Milan con la cessione di Paqueta potrebbe concretizzare alcuni colpi in entrata. Gli obiettivi di Maldini e Massara sono un centrocampista e un difensore centrale: l’offerta per Milenkovic potrebbe essere alzata,mentre a centrocampo si lavora sempre per il ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko. Vedremo cosa succederà, Paqueta è sempre più distante dal Milan.

