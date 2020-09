Milan: Saelemakers, Pioli ha in mente un futuro da terzino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan questa sera debutta in Europa League. A guidare la squadra rossonera ci sarà come sempre Zlatan Ibrahimovic, ma Pioli si affida anche ad altri fedelissimi come Saelemaekers.

Futuro terzino del Milan

Il belga in poco tempo ha conquistato la fiducia dell’allenatore. Questa sera giocherà al posto dello squalificato Rebic sulla fascia sinistra, ma Pioli ha per lui in mente un futuro da terzino destro. Saelemaekers ha le caratteristiche giuste per diventare un calciatore di spinta e di cross.

