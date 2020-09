Calciomercato Milan – Difesa: il reale obiettivo è Fofana?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, sembrerebbe essere Wesley Fofana il reale obiettivo del Milan per rinforzare la difesa in questa sessione di calciomercato.

Più Fofana che Kristoffer Ajer (Celtic) o Nikola Milenković (Fiorentina), dunque, quale possibile nuovo acquisto del Diavolo. Novità attese da qui al prossimo 5 ottobre, giorno di chiusura del mercato in Italia.

Il centrale francese del Saint-Etienne, classe 2000, è ambito anche dal Leicester City, compagine della Premier League inglese. LE PAROLE DI PAOLO MALDINI SULLE MOSSE DI MERCATO DEL MILAN >>>