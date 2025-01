Luka Jovic resta un giocatore in uscita dal Milan in questa sessione invernale di calciomercato nonostante sia entrato in campo a Torino

Daniele Triolo Redattore 20 gennaio 2025 (modifica il 20 gennaio 2025 | 12:11)

Non soltanto Noah Okafor in uscita dal Milan in questa sessione invernale di calciomercato ma, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nei piani rossoneri è ancora dato in partenza anche Luka Jovic.