Lo svizzero, che, per la 'rosea', non ha alcun problema fisico, in realtà sta soltanto cercando di ritrovare la miglior condizione atletica. Ha perfettamente superato l'infortunio al polpaccio, ma non gioca dal 15 dicembre. Il Milan, pertanto, è fiducioso di trovargli una nuova sistemazione entro il 3 febbraio, giorno in cui chiuderà il mercato di 'riparazione'.