Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Nuovi dettagli sull’arrivo di Jovic”

L'ultimo giorno di calciomercato è stato per tutti i club molto concitato. Soprattutto lo è stato per il Milan , che dopo le trattative sfumate per Mehdi Taremi , Patson Daka e Rafa Mir ha trovato in fretta e furia l'accordo per Luka Jovic . L'attaccante della Fiorentina sarà quindi il nuovo terminale offensivo del Diavolo insieme ad Olivier Giroud.

Nuovi dettagli in merito al suo arrivo giungono dalla Spagna ed in modo particolare da Matteo Moretto. Il noto esperto di calciomercato di 'Relevo', sul proprio profilo 'Twitter' ha spiegato come il Milan abbia preso Luka Jovic a zero e senza percentuale sulla futura rivendita spettante alla Fiorentina. Il serbo si è legato al Diavolo per un anno, con opzione per altri 3 se le parti dovessero decidere di proseguire insieme.