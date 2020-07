Calciomercato Milan – Jovic, pista viva ma difficile: i motivi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, i dirigenti del Milan, in settimana, hanno avuto un contatto con Fali Ramadani, agente di Luka Jovic, classe 1997, bomber serbo in uscita dal Real Madrid. Un confronto che è servito come aggiornamento sulla situazione di Jovic.

Il ragazzo, ha ribadito ‘calciomercato.com‘, non ha chiuso ad un trasferimento al Milan, tutt’altro. Considera i rossoneri una destinazione molto interessante per il suo futuro. Resta, però, il problema dell’ingaggio: a Madrid, Jovic percepisce 5 milioni di euro netti a stagione e vorrebbe prenderli anche al Milan. Una cifra che Ivan Gazidis, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, non intende riconoscergli.

La pista, dunque, che porta Jovic al Milan resta sì viva, ma di difficile realizzazione. Il Diavolo continuerà ad avere i contatti con Ramadani nella speranza che Jovic abbassi le proprie pretese economiche; in tal caso, poi, il Milan andrebbe alla ricerca di un'intesa con il Real Madrid. Su Jovic c'è da segnalare l'interesse di due club della Premier League inglese, Leicester ed Arsenal.