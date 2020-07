Calciomercato Milan – Jovic, pronta l’offerta del Leicester City

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Si allontana Luka Jovic. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal Daily Star, il Leicester City sarebbe pronto ad offrire 35 milioni di euro per avere l’attaccante a titolo definitivo, anche se il Real Madrid preferirebbe cederlo in prestito. Come noto, il serbo è seguito dal Milan, che pensa ad offrire un prestito con diritto o eventualmente obbligo di riscatto.

Da sottolineare anche le parole di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, che ha parlato così del futuro di Jovic: “Non è felice per questa situazione e per gli infortuni che ha avuto. Per me è un calciatore forte, un attaccante che segna anche se non ha giocato molto. Conto su di lui, anche per il prossimo anno. So bene che ci sono molte voci a riguardo, vedremo come andrà la cosa. Ripeto, per me è un ottimo calciatore”. Vedremo cosa succederà, ma di sicuro Jovic interessa a tanti club tra cui il Milan. INTANTO TRE SQUADRE SONO INTERESSANTE AL TALENTO DI RAFAEL LEAO, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓