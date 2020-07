Calciomercato Milan – Rafael Leao, Mendes parla con tre club: le novità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo un avvio di stagione molto complicato, Rafael Leao sta finalmente dimostrando il suo valore. Dal rientro in campo dopo l’emergenza coronavirus il portoghese ha cambiato completamente passo, avendo realizzato due reti importanti contro Lecce e Juventus, oltre a fornire delle prestazioni convincenti.

I meriti di questa crescita? Ovviamente al giocatore, ma anche a Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Il primo lo sta dosando e pungolando nella maniera giusta, ben consapevole del fatto che non basta solo il talento per emergere. Il secondo gli sta preziosi consigli che sicuramente gli permetteranno di crescere in fretta. Probabilmente sia l’allenatore e sia lo svedese non ci saranno più nella prossima stagione, ma Rafael Leao proverà a esplodere definitivamente con Ralf Rangnick, sempre molto bravo a valorizzare i giovani.

Futuro al Milan? Sì, ma attenzione al mercato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Il Giornale, nelle ultime settimane Jorge Mendes, agente di Rafael Leao, ha parlato con tre club Atletico Madrid, Wolverhampton e a sorpresa la Juventus, che avrebbe manifestato interesse per il portoghese. Come detto, difficile che l’attaccante lasci il Milan nella prossima stagione, ma Rafa stuzzica l’interesse di tanti club, a testimonianza dell’ottimo investimento fatto dai rossoneri la scorsa estate. INTANTO NOVITA’ IMPORTANTI SUL FUTURO DI RASHICA, OBIETTIVO DI MERCATO ROSSONERO, CONTINUA A LEGGERE >>>