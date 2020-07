Baumann (DS Werder Brema): “Rashica? Ha chiesto la cessione”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Ds del Werder Brema Baumann ha parlato in conferenza stampa del futuro di Milot Rashica obiettivo del Milan.

“C’è del movimento su di lui, sta parlando con un club ed è anche sul taccuino di altre società. Dobbiamo presumere che la prossima stagione non giocherà più con noi. Ma non dobbiamo venderlo sotto valore. Ad eccezione di Rashica, nessun altro calciatore ha chiesto di essere ceduto e di poter compiere un ulteriore passo in carriera”, ha dichiarato il direttore sportivo del club tedesco.

LA BILD ATTACCA IBRAHIMOVIC! ECCO IL MOTIVO>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓