Milan, la BILD attacca Ibrahimovic: “Arrogante!”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La BILD, storico quotidiano tedesco, ha attaccato Zlatan Ibrahimovic per le parole espresse nei confronti di Ralf Rangnick. Lo svedese, infatti, nell’intervista che uscirà domani a SportWeek ha dichiarato in maniera ironica di conoscere il manager tedesco e che se le cose dovessero rimanere in questo modo difficilmente resterà in rossonero il prossimo anno.

Parole che non sono piaciute in Germania e la BILD lo ha definito “Arrogante” in prima pagina sul proprio sito. Questa l’anticipazione della lunga intervista che uscirà domani su SportWeek>>>

